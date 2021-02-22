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22.02.2021  12:56   

В Харькове - 25 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 22 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 55 451 случай заболевания коронавирусом.

В Харькове - 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 81 825 случаев заболевания COVID-19, 4 590 человек находятся под медицинским наблюдением, 75 703 пациента выздоровели, 1 532 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 февраля в Украине зафиксировано 3 206 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 307 662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 25 156 человек умерли, 1 147 426 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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