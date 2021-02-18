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18.02.2021  13:02   

В Харькове - 160 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 18 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 54 983 случая заболевания коронавирусом.

В Харькове - 160 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 81 114 случаев заболевания COVID-19, 4 747 человек находятся под медицинским наблюдением, 74 848 пациентов выздоровели, 1 519 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 февраля в Украине зафиксировано 6 237 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 287 141 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 24 852 человека умерли, 1 134 120 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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