16.02.2021 13:45

Харьковские медики пройдут обучение для проведения вакцинации

Две бригады медицинских работников пройдут в Киеве обучение по введению вакцин «Pfizer» и «AstraZeneca».

Об этом сегодня, 16 февраля, на рабочем совещании, которое провел секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, для мобильных бригад в составе двух врачей, трех медсестер и водителя выделено 10 автомобилей. Одну бригаду планируется отправить в Киев для обучения по введению вакцины «Pfizer» в конце февраля, а вторую бригаду по введению вакцины «AstraZeneca» - в начале марта. Светлана Горбунова-Рубан отметила, что по возвращению медики поделятся опытом с коллегами.

Игорь Терехов сообщил, что в городе создано 34 пункта для добровольной вакцинации, есть оборудование для «цепочки холода», чтобы сохранить вакцину при перевозке, но внимания заслуживает не только техническая сторона вопроса. По его словам, многие люди, в том числе медработники, не готовы в вакцинации, поэтому государству необходимо провести разъяснительную работу.

«Люди не понимают, что вакцинация будет способствовать хорошим результатам. Коронавирус очень ударил по экономике, залез в карман каждого человека, семьи, в бюджет города. Если человек вакцинируется, значит, он думает о своем здоровье, и мы, возможно, предотвратим новые последствия заболевания, придем к более стабильной экономической ситуации», - сказал Игорь Терехов.

Также секретарь горсовета дал поручение, чтобы комиссия, которая рассматривает выделение материальной помощи для переболевших COVID-19 работников сфер медицины, образования и коммунальных служб, собиралась не дважды в месяц, а еженедельно.

Отметим, что за прошедшую неделю COVID-19 подтвердился у 716 харьковчан. На стационарном лечении сейчас находятся 166 пациентов. Всего в городе занято 44,6% койко-мест для больных коронавирусом.