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05.02.2021  10:00   

В полночь врачи скорой приняли домашние роды

Молодой мамой стала жительница одного из населенных пунктов Близнюковского района.

5 февраля в 00:50 скорую помощь вызвали в этот населенный пункт на роды.

На вызов прибыла бригада экстренной медицинской помощи 2502 в составе фельдшера Н.А. Ткаченко и водителя П.П. Дробитько.

Благодаря профессиональным действиям медицинских работников, молодая женщина, 30 лет, родила дома здоровую девочку.

После осмотра роженицу с новорожденным транспортировали в лечебное учреждение.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  роды, скорая, харьков
 
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