В полночь врачи скорой приняли домашние роды

Молодой мамой стала жительница одного из населенных пунктов Близнюковского района.
5 февраля в 00:50 скорую помощь вызвали в этот населенный пункт на роды.
На вызов прибыла бригада экстренной медицинской помощи 2502 в составе фельдшера Н.А. Ткаченко и водителя П.П. Дробитько.
Благодаря профессиональным действиям медицинских работников, молодая женщина, 30 лет, родила дома здоровую девочку.
После осмотра роженицу с новорожденным транспортировали в лечебное учреждение.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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