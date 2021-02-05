05.02.2021 10:00

В полночь врачи скорой приняли домашние роды

Молодой мамой стала жительница одного из населенных пунктов Близнюковского района.

5 февраля в 00:50 скорую помощь вызвали в этот населенный пункт на роды.



На вызов прибыла бригада экстренной медицинской помощи 2502 в составе фельдшера Н.А. Ткаченко и водителя П.П. Дробитько.

Благодаря профессиональным действиям медицинских работников, молодая женщина, 30 лет, родила дома здоровую девочку.

После осмотра роженицу с новорожденным транспортировали в лечебное учреждение.