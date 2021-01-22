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22.01.2021  11:33   

В Харькове - 201 новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 22 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 51 736 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 201 новый случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 75 970 случаев заболевания COVID-19, 10 115 человек находятся под медицинским наблюдением, 64 553 пациента выздоровели, 1302 - умерли.
 

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 января в Украине зафиксировано 5 348 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 182 969 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 21 662 человека умерли, 928 969 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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