В Харькове - 201 новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 22 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 51 736 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 января в Украине зафиксировано 5 348 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 182 969 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 21 662 человека умерли, 928 969 - выздоровели.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
С 22 января ожидается период аномально теплой погоды благодаря выносу воздушных масс с юго-запада. В пятницу на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
влажность:
давление:
ветер: