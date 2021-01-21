Коронавирус: сколько заболевших лечатся в больницах

На стационарном лечении в опорных учреждениях области находятся 1422 пациента. Из них 1193 - с подтвержденным диагнозом СOVID-19 и 229 - с подозрением на коронавирусную болезнь.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.
Сейчас показатель заполняемости коек, определенных для оказания помощи больным СOVID-19 в области, составляет 29,7%.
В реанимационных отделениях находятся 120 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 84.
Всего в 25 опорных больницах Харьковской области для лечения больных COVID-19 выделено 4776 коек. На сегодня все они на 100% обеспечены подачей кислорода.
Если какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
Резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Утром туман, видимость 200-500 м, изморозь. Днем небольшой снег.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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