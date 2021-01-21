21.01.2021 09:06

Коронавирус: сколько заболевших лечатся в больницах

На стационарном лечении в опорных учреждениях области находятся 1422 пациента. Из них 1193 - с подтвержденным диагнозом СOVID-19 и 229 - с подозрением на коронавирусную болезнь.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.



Сейчас показатель заполняемости коек, определенных для оказания помощи больным СOVID-19 в области, составляет 29,7%.



В реанимационных отделениях находятся 120 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 84.



Всего в 25 опорных больницах Харьковской области для лечения больных COVID-19 выделено 4776 коек. На сегодня все они на 100% обеспечены подачей кислорода.