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21.01.2021  09:06   

Коронавирус: сколько заболевших лечатся в больницах

На стационарном лечении в опорных учреждениях области находятся 1422 пациента. Из них 1193 - с подтвержденным диагнозом СOVID-19 и 229 - с подозрением на коронавирусную болезнь.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.

Сейчас показатель заполняемости коек, определенных для оказания помощи больным СOVID-19 в области, составляет 29,7%.

В реанимационных отделениях находятся 120 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 84.

Всего в 25 опорных больницах Харьковской области для лечения больных COVID-19 выделено 4776 коек. На сегодня все они на 100% обеспечены подачей кислорода.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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