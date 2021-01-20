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20.01.2021  10:16   

Коронавирус: статистика на 20 января

От коронавируса за сутки умерли пятнадцать человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 335 новых случаев заражения коронавирусом.

233 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 января составляет 75 368 человека (в Харькове – 51 383).

Из них:

– 1280 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);

– 63 905 человек выздоровели (за сутки – 252 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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