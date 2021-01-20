20.01.2021 10:16

Коронавирус: статистика на 20 января

От коронавируса за сутки умерли пятнадцать человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 335 новых случаев заражения коронавирусом.



233 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 января составляет 75 368 человека (в Харькове – 51 383).



Из них:



– 1280 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);



– 63 905 человек выздоровели (за сутки – 252 человек).



