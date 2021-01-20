Коронавирус: статистика на 20 января

От коронавируса за сутки умерли пятнадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 335 новых случаев заражения коронавирусом.
233 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 января составляет 75 368 человека (в Харькове – 51 383).
Из них:
– 1280 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);
– 63 905 человек выздоровели (за сутки – 252 человек).
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
влажность:
давление:
ветер: