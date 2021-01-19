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19.01.2021  11:38   

В Харькове - 155 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 19 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 51 150 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 155 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 75 033 случая заболевания COVID-19, 10 115 человек находятся под медицинским наблюдением, 63 653 пациента выздоровели, 1265 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 января в Украине зафиксировано 3 939 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 167 655 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 21 046 человек умерли, 886 248 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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