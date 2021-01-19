В Харькове - 155 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 19 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 51 150 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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