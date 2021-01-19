19.01.2021 11:38

В Харькове - 155 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 19 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 51 150 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 75 033 случая заболевания COVID-19, 10 115 человек находятся под медицинским наблюдением, 63 653 пациента выздоровели, 1265 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 января в Украине зафиксировано 3 939 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 167 655 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 21 046 человек умерли, 886 248 - выздоровели.