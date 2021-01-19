19.01.2021 15:30

Качественная диагностика — первый шаг к лечению семейного бесплодия

Для повышения эффективности лечения семейного бесплодия самым важным этапом является установление конкретных причин отсутствия фертильности у семейной пары. Нередки случаи когда в ходе обследования выявляется не одна патология, а несколько нюансов, отрицательно влияющих на возможность пары иметь детей. Детальнее о диагностике, статистике и видах бесплодия можно прочитать по адресу https://feskov.ua/services/lechenie-besplodiya/diagnoz-besplodie, а здесь мы расскажем про основные причины.

Причины отсутствия женской фертильности

Инфекции половых органов (гонорея и хламидиоз), вызывающие непроходимость маточных труб, приводят к развитию бесплодия и невынашиваемости.

Нарушение процесса овуляции и, как следствие, невозможность беспрепятственного продвижения яйцеклетки в матку, может быть вызвано хронически протекающими воспалительными заболеваниями в малом тазу.

В отдельных случаях половая клетка женщины не закрепляется в матке из-за патологий эндометрия.

Отсутствие овуляции может быть вызвано гормональными расстройствами, связанными с недостаточной выработкой половых гормонов. Среди наиболее частых причин гормональных сбоев: пережитые стрессы, аборты, травматические повреждения и болезни половых органов.

Среди факторов, не связанных с гинекологией, являются возрастные изменения, снижающие вероятность забеременеть.

Негативное влияние на фертильность может оказать курение, алкоголь, состояние стресса, недостаток витаминов, ожирение и нехватка веса.

Факторы, снижающие мужскую фертильность

Врожденные аномалии развития мочеполовой системы — крипторхизм или неопущение яичка, патологии семявыносящих протоков и мочевыделительного канала (гипоспадия, эписпадия).

Последствия хирургических вмешательств по поводу грыж, водянки яичка.

Прием отдельных медикаментов.

Свинка, перенесенная после достижения половой зрелости.

Нарушения работы эндокринных желез.

Слишком раннее или задержавшееся половое созревание.

Болезни мочеполовой системы, в частности — простатит.

Приобретенные травмы яичка.

Факторы влияния экологического характера: работа на предприятиях с повышенной концентрацией свинца, кадмия, ртути, окиси этилена, винилхлорида, радиоактивным и рентгеновским облучением.

Выявленный наследственный кистозный фиброз (муковисцидоз).

Протокол диагностики мужского бесплодия

Андрологом-урологом проводится детальный осмотр пациента, позволяющий выявить патологии наружных половых органов.

Спермограмма дает возможность оценить количество и качество спермы в эякуляте.

Ультразвуковое исследование половых органов мужчины помогает выявить скрыто протекающие патологии и воспалительные процессы.

Производится забор и исследование крови на гормональную панель.

Мазки из уретры и сперма на бакпосев помогают выявить половые инфекции, стадию и последствия простатита.

Дополнительно могут быть проведены исследования на антитела и генные мутации, снижающие репродуктивную функцию.

Панель обследования женского здоровья

Обследование начинается с осмотра гинеколога с взятием мазков на бакпосев и инфекции.

Пациентка направляется на анализ крови на гормональную панель.

Интравагинальная ультразвуковая диагностика органов малого таза позволяет выявить патологические процессы острого и хронического характера. На аппарате экспертного класса выявляются новообразования в яичниках, маточных трубах, матке, эндометриоз.

Корректность созревания яйцеклеток оценивается при помощи фолликулометрии.

Для оценки проходимости маточных труб используются лапароскопические исследования.

Специалисты Клиники Феськова А.М. ищут любые варианты восстановления естественных репродуктивных возможностей супружеской пары. Если же детородная функция не поддается коррекции, паре рекомендуется использовать вспомогательные репродуктивные технологии, например, ЭКО протокол.