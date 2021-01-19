Качественная диагностика — первый шаг к лечению семейного бесплодия

Для повышения эффективности лечения семейного бесплодия самым важным этапом является установление конкретных причин отсутствия фертильности у семейной пары. Нередки случаи когда в ходе обследования выявляется не одна патология, а несколько нюансов, отрицательно влияющих на возможность пары иметь детей. Детальнее о диагностике, статистике и видах бесплодия можно прочитать по адресу https://feskov.ua/services/lechenie-besplodiya/diagnoz-besplodie, а здесь мы расскажем про основные причины.
Инфекции половых органов (гонорея и хламидиоз), вызывающие непроходимость маточных труб, приводят к развитию бесплодия и невынашиваемости.
Нарушение процесса овуляции и, как следствие, невозможность беспрепятственного продвижения яйцеклетки в матку, может быть вызвано хронически протекающими воспалительными заболеваниями в малом тазу.
В отдельных случаях половая клетка женщины не закрепляется в матке из-за патологий эндометрия.
Отсутствие овуляции может быть вызвано гормональными расстройствами, связанными с недостаточной выработкой половых гормонов. Среди наиболее частых причин гормональных сбоев: пережитые стрессы, аборты, травматические повреждения и болезни половых органов.
Среди факторов, не связанных с гинекологией, являются возрастные изменения, снижающие вероятность забеременеть.
Негативное влияние на фертильность может оказать курение, алкоголь, состояние стресса, недостаток витаминов, ожирение и нехватка веса.
Специалисты Клиники Феськова А.М. ищут любые варианты восстановления естественных репродуктивных возможностей супружеской пары. Если же детородная функция не поддается коррекции, паре рекомендуется использовать вспомогательные репродуктивные технологии, например, ЭКО протокол.
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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