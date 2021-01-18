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18.01.2021  11:39   

В Харькове – 41 новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 18 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 50 995 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 41 новый случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 74 796 случаев заболевания COVID-19, 10 351 человек находится под медицинским наблюдением, 63 196 пациентов выздоровели, 1249 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 января в Украине зафиксировано 3 034 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 163 716 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 20 869 человек умерли, 871 196 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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