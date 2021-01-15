15.01.2021 08:08

Положительные тесты на коронавирус из Харьковщины проверят на британский штамм SARS-CoV-2

15 образцов от пациентов с подтвержденным коронавирусом из разных районов Харьковской области проверят в лондонской лаборатории.

Об этом в эфире Суспільного рассказала руководитель Харьковского лабораторного центра Любовь Махота.



Она пояснила, что украинские лабцентры не имеют возможности выявлять разновидности коронавируса. Для этого образцы отправляют в лаборатории Всемирной организации здравоохранения.



«Каждый штамм имеет свое имя, «фамилию», «отчество», номер. Это все разбирается по деталям. В Украине этого не проводят, поэтому специалисты референс-лабораторий Центра общественного здоровья МЗ направляют образцы в референс-лабораторий Всемирной организации здравоохранения, которая размещена на базе Центров общественного здоровья Англии в Лондоне», - сказала Махота.



В Украине возникает вопрос, попал ли на территорию страны штамм вируса из Великобритании.



«Мы сейчас сказать не можем. Буквально вчера мы отправили 15 положительных образцов: по 5 из Лозовского, Купянского районов и Харькова, которые будут в дальнейшем направлены в Лондон», - отметила Махота.



По данным Центра общественного здоровья на 30 декабря, в Украине циркулируют пять штаммов вируса SARS-CoV-2.



«Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, происходит из Китая. Как и любая другая линия, генетическая линия В имеет разновидности. Так, в Украине определены следующие генетические варианты: В1; В1.1; В1. 1.1; В1.5 и В2», - пояснили в ЦОС.



В1 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии.

В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

В1.1.1 - циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.

В1.5 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.

В2 - вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на шести континентах.



Образцы направляются на изучение с определенной периодичностью, отметила Махота. С Харьковщины, по ее словам, отправляли в июле.



«По результатам предыдущих исследований вируса из Украины было установлено, что вирус относится к генетической группы происхождения Китай», - сказала директор лабцентра.



По ее словам, в Харьковской области также проявляли вирусы генетической группы итальянского происхождения, циркулирующей в Европе.