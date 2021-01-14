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14.01.2021  10:24   

Коронавирус: статистика на 14 января

От коронавируса за сутки умерли четырнадцать человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 378 новых случаев заражения коронавирусом.

229 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 января составляет 73 840 человека (в Харькове – 50 368).

Из них:

– 1220 летальных случая (за последние сутки умерли 14 человек);

– 61 657 человек выздоровели (за сутки – 284 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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