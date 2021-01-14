Коронавирус: статистика на 14 января

От коронавируса за сутки умерли четырнадцать человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 378 новых случаев заражения коронавирусом.
229 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 января составляет 73 840 человека (в Харькове – 50 368).
Из них:
– 1220 летальных случая (за последние сутки умерли 14 человек);
– 61 657 человек выздоровели (за сутки – 284 человека).
Рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать. Зато соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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