14.01.2021 10:24

Коронавирус: статистика на 14 января

От коронавируса за сутки умерли четырнадцать человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 378 новых случаев заражения коронавирусом.



229 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 января составляет 73 840 человека (в Харькове – 50 368).



Из них:



– 1220 летальных случая (за последние сутки умерли 14 человек);



– 61 657 человек выздоровели (за сутки – 284 человека).