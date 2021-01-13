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13.01.2021  12:31   

В Харькове - 366 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 13 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 50 139 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 366 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 73 462 случая заболевания COVID-19, 10 883 человека находятся под медицинским наблюдением, 61 373 пациента выздоровели, 1206 - умерли.
 

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 января в Украине зафиксировано 6 409 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 130 839 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 20 214 человек умерли, 826 871 - выздоровел.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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