В Харькове - 366 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 13 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 50 139 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 января в Украине зафиксировано 6 409 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 130 839 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 20 214 человек умерли, 826 871 - выздоровел.
День крайностейПрислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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