12.01.2021 13:55

В Харькове - 188 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 12 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 49 773 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 72 939 случаев заболевания COVID-19, 11 137 человек находятся под медицинским наблюдением, 60 610 пациентов выздоровели, 1192 - умерли.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 12 января в Украине зафиксировано 5 116 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 124 430 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 20 019 человек умерли, 812 368 - выздоровели.