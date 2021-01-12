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12.01.2021  13:55   

В Харькове - 188 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 12 января в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 49 773 случая заболевания коронавирусом.

В Харькове - 188 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 72 939 случаев заболевания COVID-19, 11 137 человек находятся под медицинским наблюдением, 60 610 пациентов выздоровели, 1192 - умерли.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 12 января в Украине зафиксировано 5 116 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 124 430 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 20 019 человек умерли, 812 368 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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