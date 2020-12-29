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29.12.2020  12:07   

В Харькове - 277 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 29 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 46 921 случай заболевания коронавирусом.

В Харькове - 277 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 68 385 случаев заболевания COVID-19, 12 191 человек находится под медицинским наблюдением, 55 124 пациента выздоровели, 1070 - умерли.
 

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 29 декабря в Украине зафиксировано 6 988 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 037 362 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 18 081 человек умер, 681 835 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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