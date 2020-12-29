В Харькове - 277 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 29 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 46 921 случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 29 декабря в Украине зафиксировано 6 988 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 037 362 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 18 081 человек умер, 681 835 - выздоровели.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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