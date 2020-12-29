29.12.2020 10:47

Коронавирус: статистика на 29 декабря – ХОГА

От коронавируса за сутки умерли 16 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 406 новых случаев заражения коронавирусом.



277 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 декабря составляет 68 385 человек.



Из них:



– 1070 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);



– 55124 человека выздоровели (за сутки – 791 человек).



Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

21 – в Змиевском,

17 – Балаклейском,

по 15 – Купянском и Лозовском,

по 11 – Нововодолажском, Первомайском и Чугуевском,

8 – Харьковском,

7 – Дергачевском,

по 5 – Валковском и Изюмском,

по 1 – Барвенковском, Близнюковском и Золочевском.



