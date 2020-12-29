Коронавирус: статистика на 29 декабря – ХОГА

От коронавируса за сутки умерли 16 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 406 новых случаев заражения коронавирусом.
277 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 декабря составляет 68 385 человек.
Из них:
– 1070 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);
– 55124 человека выздоровели (за сутки – 791 человек).
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
21 – в Змиевском,
17 – Балаклейском,
по 15 – Купянском и Лозовском,
по 11 – Нововодолажском, Первомайском и Чугуевском,
8 – Харьковском,
7 – Дергачевском,
по 5 – Валковском и Изюмском,
по 1 – Барвенковском, Близнюковском и Золочевском.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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