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29.12.2020  10:47   

Коронавирус: статистика на 29 декабря – ХОГА

От коронавируса за сутки умерли 16 человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 406 новых случаев заражения коронавирусом.

277 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 декабря составляет 68 385 человек.

Из них:

– 1070 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);

– 55124 человека выздоровели (за сутки – 791 человек).

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
21 – в Змиевском,
17 – Балаклейском,
по 15 – Купянском и Лозовском,
по 11 – Нововодолажском, Первомайском и Чугуевском,
8 – Харьковском,
7 – Дергачевском,
по 5 – Валковском и Изюмском,
по 1 – Барвенковском, Близнюковском и Золочевском.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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