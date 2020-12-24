24.12.2020 09:43

От коронавируса за сутки умерли 13 человек: статистика на 24 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 546 новых случаев заражения коронавирусом.



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313 заболевших – жители Харькова.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 декабря составляет 66 768 человек.



Из них:



– 1021 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);



– 52054 человек выздоровели (за сутки – 705 человек).



Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:



65 – в Изюмском,

38 – Балаклейском,

20 – Харьковском,

18 -Купянском,

16 – Двуречанском,

13 – Змиевском,

11 – Сахновщинском,

11 – городе Люботин,

8 – Красноградском,

7 – Зачепиловском,

6 – Валковском,

5 – Кегичевском,

4 – Краснокутском,

по 3 – Первомайском и Дергачевском,

по 2 – Золочевском и Нововодолажском,

1 – Великобурлукском районах.