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24.12.2020  09:43   

От коронавируса за сутки умерли 13 человек: статистика на 24 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 546 новых случаев заражения коронавирусом.


//Facebook

313 заболевших – жители Харькова.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 декабря составляет 66 768 человек.

Из них:

– 1021 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);

– 52054 человек выздоровели (за сутки – 705 человек).

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

65 – в Изюмском,
38 – Балаклейском,
20 – Харьковском,
18 -Купянском,
16 – Двуречанском,
13 – Змиевском,
11 – Сахновщинском,
11 – городе Люботин,
8 – Красноградском,
7 – Зачепиловском,
6 – Валковском,
5 – Кегичевском,
4 – Краснокутском,
по 3 – Первомайском и Дергачевском,
по 2 – Золочевском и Нововодолажском,
1 – Великобурлукском районах.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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