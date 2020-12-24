От коронавируса за сутки умерли 13 человек: статистика на 24 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 546 новых случаев заражения коронавирусом.
313 заболевших – жители Харькова.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 декабря составляет 66 768 человек.
Из них:
– 1021 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);
– 52054 человек выздоровели (за сутки – 705 человек).
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
65 – в Изюмском,
38 – Балаклейском,
20 – Харьковском,
18 -Купянском,
16 – Двуречанском,
13 – Змиевском,
11 – Сахновщинском,
11 – городе Люботин,
8 – Красноградском,
7 – Зачепиловском,
6 – Валковском,
5 – Кегичевском,
4 – Краснокутском,
по 3 – Первомайском и Дергачевском,
по 2 – Золочевском и Нововодолажском,
1 – Великобурлукском районах.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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