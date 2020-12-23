23.12.2020 09:32

От коронавируса за сутки умерли 9 человек: статистика на 23 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 591 новый случай заражения коронавирусом.



//Facebook

348 заболевших – жители Харькова.



Из них:



– 1008 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);



– 51349 человек выздоровели (за сутки – 758 человек).



Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:



55 – в Купянском,

48 - Первомайском,

33 - Харьковском,

21 - Лозовском,

19 - Великобурлукском,

16 - Чугуевском,

10 - Боровском,

9 - Барвенковском,

по 6 - Золочевском, Кегичевском и Красноградском,

по 3 - Волчанском и Дергачевском,

по 2 - Балаклейском, Валковском районах и городе Люботин,

по 1 - Змиевском и Коломакском районах.