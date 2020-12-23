От коронавируса за сутки умерли 9 человек: статистика на 23 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 591 новый случай заражения коронавирусом.
348 заболевших – жители Харькова.
Из них:
– 1008 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);
– 51349 человек выздоровели (за сутки – 758 человек).
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
55 – в Купянском,
48 - Первомайском,
33 - Харьковском,
21 - Лозовском,
19 - Великобурлукском,
16 - Чугуевском,
10 - Боровском,
9 - Барвенковском,
по 6 - Золочевском, Кегичевском и Красноградском,
по 3 - Волчанском и Дергачевском,
по 2 - Балаклейском, Валковском районах и городе Люботин,
по 1 - Змиевском и Коломакском районах.
Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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