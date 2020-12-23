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23.12.2020  09:32   

От коронавируса за сутки умерли 9 человек: статистика на 23 декабря – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 591 новый случай заражения коронавирусом.


//Facebook

348 заболевших – жители Харькова.

Из них:

– 1008 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);

– 51349 человек выздоровели (за сутки – 758 человек).

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

55 – в Купянском,
48 - Первомайском,
33 - Харьковском,
21 - Лозовском,
19 - Великобурлукском,
16 - Чугуевском,
10 - Боровском,
9 - Барвенковском,
по 6 - Золочевском, Кегичевском и Красноградском,
по 3 - Волчанском и Дергачевском,
по 2 - Балаклейском, Валковском районах и городе Люботин,
по 1 - Змиевском и Коломакском районах.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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