21.12.2020 11:30

В Харькове - 81 новый случай заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 21 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 45 029 случаев заболевания коронавирусом.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 65 392 случая заболевания COVID-19, 14 254 человека находятся под медицинским наблюдением, 50 156 пациентов выздоровели, 982 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 декабря в Украине зафиксировано 6 545 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 970 993 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 16 665 человек умерли, 586 268 - выздоровели.