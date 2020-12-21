Главная Новости Медицина В Харькове - 81 новый случай заболевания коронавирусом – ХГС
21.12.2020  11:30   

В Харькове - 81 новый случай заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 21 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 45 029 случаев заболевания коронавирусом.


//Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 65 392 случая заболевания COVID-19, 14 254 человека находятся под медицинским наблюдением, 50 156 пациентов выздоровели, 982 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 декабря в Украине зафиксировано 6 545 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 970 993 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 16 665 человек умерли, 586 268 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Медицина От коронавируса за сутки умерли 7 человек: статистика на 21 декабря – ХОГА 19.12 Общество Новые карантинные ограничения вступают в силу с 19 декабря - РБК 18.12 Медицина В Харькове - 354 новых случая заболевания коронавирусом
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 