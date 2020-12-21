В Харькове - 81 новый случай заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 21 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 45 029 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
влажность:
давление:
ветер: