От коронавируса умерли 16 человек за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 18 декабря – ХОЛЦ

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 505 новых случаев заражения коронавирусом.
354 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 декабря составляет 64 213 человек (в Харькове – 44 332 человека).
Из них:
– 957 летальный случай (за последние сутки умерли 16 человек);
– 14 591 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 47 человек);
– 48 665 человек выздоровели (за сутки – 442 человека).
Cтарайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. D денежных же делах будьте особенно осторожны.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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