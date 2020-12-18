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18.12.2020  10:00   

От коронавируса умерли 16 человек за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 18 декабря – ХОЛЦ

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 505 новых случаев заражения коронавирусом.


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354 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 декабря составляет 64 213 человек (в Харькове – 44 332 человека).

Из них:

– 957 летальный случай (за последние сутки умерли 16 человек);

– 14 591 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 47 человек);

– 48 665 человек выздоровели (за сутки – 442 человека).



 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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