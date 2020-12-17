17.12.2020 14:13

Израиль передал Харькову аппарат ИВЛ и защитные костюмы – ХГС

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля Джоэл Лион сегодня, 17 декабря, передал гуманитарную помощь Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.



// city.kharkov.ua

Медучреждение получило аппарат искусственной вентиляции легких «VG70 Ventilsator» и защитное снаряжение для медицинских работников - 60 тыс. масок и 1,2 тыс. костюмов.

За оказанную помощь Государство Израиль поблагодарила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, в начале пандемии медикам очень не хватало средств индивидуальной защиты и дыхательной аппаратуры. Сейчас в городе развернуто более 600 коек для больных коронавирусом, и помощь в период пандемии COVID-19 - очень ценна.



«Помощь, которую мы получаем от вас, имеет огромное значение. Наше сотрудничество с Израилем - многолетнее, и началось оно задолго до пандемии. Инициатором этого сотрудничества был городской голова Геннадий Кернес. Каждый год к нам приезжала бригада врачей из израильских больниц. Мы могли привезти к ним на консультацию харьковчан, которые тяжело болели, и потом отправить их на лечение в Израиль. Также наши врачи могли пройти там стажировку», - сообщила вице-мэр.

Директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат отметил, что аппарат ИВЛ, который передала израильская сторона, - очень эффективный и имеет главную функцию для больных с коронавирусной инфекцией - систему, которая обеспечивает подачу кислорода под давлением. По его словам, на сегодняшний день в больнице №17 работает около 30 аппаратов ИВЛ и развернуто 210 коек для больных коронавирусом.

«У нас здесь достаточно аппаратов ИВЛ, чтобы обеспечить полноценное оказание медпомощи больным COVID-19. В основном, используются концентраторы или кислородные точки, а ИВЛ - это для крайне тяжелых пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких», - сообщил Юрий Сороколат.

Джоэл Лион рассказал, что Израиль нацелен сотрудничать с Харьковом в экономической и медицинской сферах.

«Мы передаем помощь от народа к народу. Надеемся, что следующим этапом будет экономическое сотрудничество. С 1 января вступает в силу договор о свободной торговле между Украиной и Израилем, и я надеюсь, что это послужит хорошим поводом для развития отношений. Но одно связано с другим: без здоровья мы не можем вести бизнес», - отметил Джоэл Лион.



На встрече Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля выразил соболезнования харьковчанам в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Отметим, что приобретение оборудования для больницы было профинансировано посольством Государства Израиль и Агентством по развитию международного сотрудничества «МАШАВ».