17.12.2020 10:14

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 17 декабря – ХОЛЦ

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 596 новых случаев заражения коронавирусом.



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258 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 декабря составляет 63 708 человек (в Харькове – 43 978 человек).



Из них:



– 941 летальный случай (за последние сутки умерли 10 человек);



– 14 544 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 170 человек);



– 48 223 человек выздоровели (за сутки – 416 человек).



Как уточнили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:



68 – в Изюмском,

47 – Балаклейском,

26 – Великобурлукском,

25 – Первомайском,

16 – Купянском,

15 – Чугуевском,

15 – Змиевском,

14 – Двуречанском,

14 – Краснокутском,

12 – Барвенковском,

12 – Красноградском,

9 – Лозовском,

8 – Близнюковском,

8 – Харьковском,

8 – Сахновщинском,

8 – Шевченковском,

7 – Валковском,

5 – Дергачевском,

5 – Золочевском,

5 – Нововодолажском,

5 – городе Люботин,

4 – Волчанском,

2 – Боровском районах.