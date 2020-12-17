Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 17 декабря – ХОЛЦ

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 596 новых случаев заражения коронавирусом.
258 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 декабря составляет 63 708 человек (в Харькове – 43 978 человек).
Из них:
– 941 летальный случай (за последние сутки умерли 10 человек);
– 14 544 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки увеличилось на 170 человек);
– 48 223 человек выздоровели (за сутки – 416 человек).
Как уточнили в пресс-службе ХОГА, диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
68 – в Изюмском,
47 – Балаклейском,
26 – Великобурлукском,
25 – Первомайском,
16 – Купянском,
15 – Чугуевском,
15 – Змиевском,
14 – Двуречанском,
14 – Краснокутском,
12 – Барвенковском,
12 – Красноградском,
9 – Лозовском,
8 – Близнюковском,
8 – Харьковском,
8 – Сахновщинском,
8 – Шевченковском,
7 – Валковском,
5 – Дергачевском,
5 – Золочевском,
5 – Нововодолажском,
5 – городе Люботин,
4 – Волчанском,
2 – Боровском районах.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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