15.12.2020 10:58

Растяжения и переломы – три сотни харьковчан пострадали от непогоды

За сутки 14 декабря в скорую с травмами обратились 289 человек.



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245 пострадавших оказались на большитчной койке, сообщил Newsroom директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

«За минувшие сутки к медикам скорой помощи поступило 289 обращений от жителей Харьковской области, пострадавших от гололедицы. 245 человек пришлось госпитализировать. Почти у всех пациентов травмы характерные для нынешних погодных условий — ушибы, растяжения связок, переломы», — рассказал Виктор Забашта.