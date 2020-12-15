Растяжения и переломы – три сотни харьковчан пострадали от непогоды

За сутки 14 декабря в скорую с травмами обратились 289 человек.
245 пострадавших оказались на большитчной койке, сообщил Newsroom директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
«За минувшие сутки к медикам скорой помощи поступило 289 обращений от жителей Харьковской области, пострадавших от гололедицы. 245 человек пришлось госпитализировать. Почти у всех пациентов травмы характерные для нынешних погодных условий — ушибы, растяжения связок, переломы», — рассказал Виктор Забашта.
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