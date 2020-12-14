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14.12.2020  10:26   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи – ХОГА

За сутки от COVID-19 умерли 2 человека.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусом. Из них 92 – в городе Харькове.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 декабря составляет 62 287 человек.

Из них:

– 896 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);

– 47 141 человек выздоровел (за сутки – 576 человек).

Диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
3 – Красноградского,
2 - Волчанского,
2 - Харьковского,
2 - города Люботина,
1 - Дергачевского,
1 - Изюмского,
1 - Первомайского.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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