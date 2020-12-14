14.12.2020 10:26

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи – ХОГА

За сутки от COVID-19 умерли 2 человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусом. Из них 92 – в городе Харькове.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 декабря составляет 62 287 человек.



Из них:



– 896 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);



– 47 141 человек выздоровел (за сутки – 576 человек).



Диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:

3 – Красноградского,

2 - Волчанского,

2 - Харьковского,

2 - города Люботина,

1 - Дергачевского,

1 - Изюмского,

1 - Первомайского.