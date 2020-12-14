Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи – ХОГА

За сутки от COVID-19 умерли 2 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусом. Из них 92 – в городе Харькове.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 декабря составляет 62 287 человек.
Из них:
– 896 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);
– 47 141 человек выздоровел (за сутки – 576 человек).
Диагноз COVID-19 подтвердили у жителей районов области:
3 – Красноградского,
2 - Волчанского,
2 - Харьковского,
2 - города Люботина,
1 - Дергачевского,
1 - Изюмского,
1 - Первомайского.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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