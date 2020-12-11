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11.12.2020  09:36   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи – ХОГА

За сутки от COVID-19 умерли 9 человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 419 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 286 – в городе Харькове.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 декабря составляет 61 241 человек.

Из них:

– 859 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);

– 44 378 человек выздоровели (за сутки – 1758 человек).

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:

41 – в Купянском,
29 – Чугуевском,
20 – Красноградском,
15 – Волчанском,
9 – Харьковском,
6 – Богодуховском,
4 – Валковском,
3 – Дергачевском,
1 – Боровском,
1 – Зачепиловском,
1 – Краснокутском,
1 – Нововодолажском,
1 – Печенежском,
1 – Шевченковском.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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