11.12.2020 09:36

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи – ХОГА

За сутки от COVID-19 умерли 9 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 419 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 286 – в городе Харькове.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 декабря составляет 61 241 человек.



Из них:



– 859 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);



– 44 378 человек выздоровели (за сутки – 1758 человек).



Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:



41 – в Купянском,

29 – Чугуевском,

20 – Красноградском,

15 – Волчанском,

9 – Харьковском,

6 – Богодуховском,

4 – Валковском,

3 – Дергачевском,

1 – Боровском,

1 – Зачепиловском,

1 – Краснокутском,

1 – Нововодолажском,

1 – Печенежском,

1 – Шевченковском.