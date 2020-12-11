Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи – ХОГА

За сутки от COVID-19 умерли 9 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 419 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 286 – в городе Харькове.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 декабря составляет 61 241 человек.
Из них:
– 859 летальных случаев (за последние сутки умерли 9 человек);
– 44 378 человек выздоровели (за сутки – 1758 человек).
Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
41 – в Купянском,
29 – Чугуевском,
20 – Красноградском,
15 – Волчанском,
9 – Харьковском,
6 – Богодуховском,
4 – Валковском,
3 – Дергачевском,
1 – Боровском,
1 – Зачепиловском,
1 – Краснокутском,
1 – Нововодолажском,
1 – Печенежском,
1 – Шевченковском.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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