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09.12.2020  12:16   

В Харькове – 333 новых случая заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 9 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 41 836 случаев заболевания коронавирусом.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 60 111 случаев заболевания COVID-19, 17 588 человек находятся под медицинским наблюдением, 41 689 пациентов выздоровели, 834 – умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 12 585 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 845 343 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 14 204 человека умерли, 451 118 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, статистика, больница, заболели
 
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