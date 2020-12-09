В Харькове – 333 новых случая заболевания коронавирусом – ХГС

По состоянию на 9 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 41 836 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 60 111 случаев заболевания COVID-19, 17 588 человек находятся под медицинским наблюдением, 41 689 пациентов выздоровели, 834 – умерли.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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