Новый рекорд смертности от коронавируса: за сутки болезнь унесла 14 жизней – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 517 новых случаев заражения коронавирусом.
Из них 333 - в городе Харькове.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 декабря составляет 60 111 человек.
Из них:
– 834 летальных случаев (за последние сутки умерли 14 человек);
– 41689 человек выздоровели (за сутки – 808 человек).
Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
50 человек заболели в Купянском,
24 - Красноградском,
20 - Лозовском,
18 - Кегичевском,
по 17 - Барвенковском и Харьковском,
11 - Богодуховском,
8 - Шевченковском,
5 - Зачепиловском,
по 3 - Коломакском и Чугуевском,
по 2 - Балаклейском , Дергачевском и городе Люботин,
по 1 - Змиевском и Золочевском районах.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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