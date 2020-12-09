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09.12.2020  09:47   

Новый рекорд смертности от коронавируса: за сутки болезнь унесла 14 жизней – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 517 новых случаев заражения коронавирусом.


//Facebook

Из них 333 - в городе Харькове.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 декабря составляет 60 111 человек.

Из них:

– 834 летальных случаев (за последние сутки умерли 14 человек);

– 41689 человек выздоровели (за сутки – 808 человек).

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:

50 человек заболели в Купянском,
24 - Красноградском,
20 - Лозовском,
18 - Кегичевском,
по 17 - Барвенковском и Харьковском,
11 - Богодуховском,
8 - Шевченковском,
5 - Зачепиловском,
по 3 - Коломакском и Чугуевском,
по 2 - Балаклейском , Дергачевском и городе Люботин,
по 1 - Змиевском и Золочевском районах.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, статистика, больница, заболели
 
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