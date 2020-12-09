09.12.2020 09:47

Новый рекорд смертности от коронавируса: за сутки болезнь унесла 14 жизней – ХОГА

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 517 новых случаев заражения коронавирусом.



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Из них 333 - в городе Харькове.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 9 декабря составляет 60 111 человек.



Из них:



– 834 летальных случаев (за последние сутки умерли 14 человек);



– 41689 человек выздоровели (за сутки – 808 человек).



Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:



50 человек заболели в Купянском,

24 - Красноградском,

20 - Лозовском,

18 - Кегичевском,

по 17 - Барвенковском и Харьковском,

11 - Богодуховском,

8 - Шевченковском,

5 - Зачепиловском,

по 3 - Коломакском и Чугуевском,

по 2 - Балаклейском , Дергачевском и городе Люботин,

по 1 - Змиевском и Золочевском районах.