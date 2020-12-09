В Харьковской области сформирован резерв кислородных концентраторов – ХОГА

09.12.2020 08:22

Часть закупленных в ноябре аппаратов не передали в учреждения здравоохранения для того, чтобы иметь возможность оперативно перемещать их в те заведения, где возникнет потребность в дополнительном кислороде.

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Тарас Пастух во время брифинга 8 декабря.

«Сейчас в резерве у нас более 100 кислородных концентраторов, которые мы пока не распределяли. Если предположить, что где-то произойдет локальная вспышка, резкая госпитализация - тогда за счет резерва сможем переместить концентраторы туда, где они понадобятся», - пояснил Тарас Пастух.

Он также отметил, что на данный момент в опорных учреждениях области имеется около 900 свободных коек с кислородом для пациентов с коронавирусной болезнью.