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09.12.2020  08:22   

В Харьковской области сформирован резерв кислородных концентраторов – ХОГА

Часть закупленных в ноябре аппаратов не передали в учреждения здравоохранения для того, чтобы иметь возможность оперативно перемещать их в те заведения, где возникнет потребность в дополнительном кислороде.


//kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Тарас Пастух во время брифинга 8 декабря.

«Сейчас в резерве у нас более 100 кислородных концентраторов, которые мы пока не распределяли. Если предположить, что где-то произойдет локальная вспышка, резкая госпитализация - тогда за счет резерва сможем переместить концентраторы туда, где они понадобятся», - пояснил Тарас Пастух.

Он также отметил, что на данный момент в опорных учреждениях области имеется около 900 свободных коек с кислородом для пациентов с коронавирусной болезнью.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, кислород, концентратор, резерв
 
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