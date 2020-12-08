В опорных больницах области 2500 свободных коек для пациентов с COVID-19 – ХОГА

08.12.2020 13:16

Из них более 100 - в отделениях реанимационной терапии.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения облгосадминистрации.

По данным департамента, в опорных больницах города Харькова и районах области для больных COVID-19 выделено 4188 коек, из них 225 - в реанимационных отделениях. По состоянию на утро 8 декабря больными коронавирусной инфекцией занято 131 место в палатах реанимационной терапии.

Всего в больницах, которые привлечены к оказанию помощи пациентам с COVID-19, есть 316 аппаратов ИВЛ. Сейчас для оказания помощи больным задействовано 80 аппаратов ИВЛ.

Всего на сегодня в Харьковской области определены 25 опорных больниц для оказания помощи больным с коронавирусной болезнью. Из них 14 учреждений - в районах Харьковской области, 6 - учреждения областного подчинения и 5 - больницы города Харькова.