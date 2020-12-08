08.12.2020 11:32

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи – ХОГА

В области по заболевшим 7 декабря лидирует Балаклейский район.



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За сутки в области зафиксировали 316 случаев COVID-19. 198 заболевших – жители Харькова.



Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:



20 человек заболели в Балаклейском,

19 – Чугуевском,

17 – Лозовском,

11 – Валковском,

9 – Дергачевском,

8 – Харьковском,

7 – Змиевском,

6 – Купянском,

5 – Изюмском,

4 – Первомайском,

4 – Нововодолажском,

3 – Краснокутском,

2 – Печенежском,

1 – Близнюковском,

1 – Кегичевском,

1 – Шевченковском районах.



Всего по области зарегистрировано 59594 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 40881 больной выздоровел, 820– умерли.





