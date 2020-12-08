Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи – ХОГА

В области по заболевшим 7 декабря лидирует Балаклейский район.
За сутки в области зафиксировали 316 случаев COVID-19. 198 заболевших – жители Харькова.
Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
20 человек заболели в Балаклейском,
19 – Чугуевском,
17 – Лозовском,
11 – Валковском,
9 – Дергачевском,
8 – Харьковском,
7 – Змиевском,
6 – Купянском,
5 – Изюмском,
4 – Первомайском,
4 – Нововодолажском,
3 – Краснокутском,
2 – Печенежском,
1 – Близнюковском,
1 – Кегичевском,
1 – Шевченковском районах.
Всего по области зарегистрировано 59594 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 40881 больной выздоровел, 820– умерли.
День идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, порадоваться жизни, набраться сил… Потратить накопленные силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника.
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