В Харькове младенец пережил клиническую смерть: ребенка спасла скорая

Спасенную девочку госпитализировали в больницу.
Днем 5 декабря в службу «103» поступил вызов о том, что задыхается трехмесячный ребенок, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Бригада экстренной медпомощи прибыла в течение двух минут. При осмотре ребенка произошла клиническая смерть.
Медики сразу начали проведение реанимационных мероприятий, благодаря которым девочку удалось вернуть к жизни и вместе с мамой госпитализировать в лечебное учреждение.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
влажность:
давление:
ветер: