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07.12.2020  09:03   

В Харькове младенец пережил клиническую смерть: ребенка спасла скорая

Спасенную девочку госпитализировали в больницу.


//Facebook

Днем 5 декабря в службу «103» поступил вызов о том, что задыхается трехмесячный ребенок, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Бригада экстренной медпомощи прибыла в течение двух минут. При осмотре ребенка произошла клиническая смерть.

Медики сразу начали проведение реанимационных мероприятий, благодаря которым девочку удалось вернуть к жизни и вместе с мамой госпитализировать в лечебное учреждение.

Тэги:  скорая, клиническая смерть, харьков, ребенок
 
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