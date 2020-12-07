07.12.2020 09:03

В Харькове младенец пережил клиническую смерть: ребенка спасла скорая

Спасенную девочку госпитализировали в больницу.



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Днем 5 декабря в службу «103» поступил вызов о том, что задыхается трехмесячный ребенок, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Бригада экстренной медпомощи прибыла в течение двух минут. При осмотре ребенка произошла клиническая смерть.

Медики сразу начали проведение реанимационных мероприятий, благодаря которым девочку удалось вернуть к жизни и вместе с мамой госпитализировать в лечебное учреждение.