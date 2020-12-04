Главная Новости Медицина В Харькове – 489 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)
04.12.2020  13:03   

В Харькове – 489 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 4 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 40 550 случаев заболевания коронавирусом.


//Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 57 996 случаев заболевания COVID-19, 20 455 человек находятся под медицинским наблюдением, 36 753 пациента выздоровели, 788 – умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 декабря в Украине зафиксировано 15 131 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 787 891 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 13 195 человек умерли, 397 809 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.12 Власть Шмыгаль рассказал, как будет работать транспорт в период ужесточения карантина 04.12 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 4 декабря (ХОЛЦ) 04.12 Медицина Коронавирус в Харькове: статистика на утро 4 декабря (СНБО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 