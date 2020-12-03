03.12.2020 13:06

В Харькове – 438 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 3 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 40 061 случай заболевания коронавирусом.



//Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 57 233 случая заболевания COVID-19, 20 601 человек находится под медицинским наблюдением, 35 854 пациента выздоровели, 778 – умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 декабря в Украине зафиксировано 14 496 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 772 760 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 12 960 человек умерли, 384 426 - выздоровели.