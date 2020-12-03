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03.12.2020  13:06   

В Харькове – 438 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС)

По состоянию на 3 декабря в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 40 061 случай заболевания коронавирусом.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 57 233 случая заболевания COVID-19, 20 601 человек находится под медицинским наблюдением, 35 854 пациента выздоровели, 778 – умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 декабря в Украине зафиксировано 14 496 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 772 760 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 12 960 человек умерли, 384 426 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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