Коронавирус: статистика на 3 декабря и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 896 случаев COVID-19.
438 заболевших – жители города Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 декабря составляет 57 233 человек.
Из них:
– 778 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);
– 35 854 человек выздоровели (за сутки – 1 168 человек).
Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
76 – Изюмского,
55 – Балаклейского,
46 – Первомайского,
40 – Великобурлукского,
40 – Краснокутского,
38 – Купянского,
31 – г. Люботина,
29 – Лозовского,
22 – Сахновщинского,
17 – Нововодолажского,
13 – Близнюковского,
13 – Змиевского,
11 – Чугуевского,
9 – Двуречанского,
7 – Боровского,
4 – Харьковского, 2 – Волчанского,
2 – Шевченковского,
1 – Богодуховского,
1 – Валковского,
1 – Красноградского.
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. Слабая метель. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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