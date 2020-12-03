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03.12.2020  10:38   

Коронавирус: статистика на 3 декабря и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 896 случаев COVID-19.


//Facebook

438 заболевших – жители города Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 декабря составляет 57 233 человек.

Из них:

– 778 летальных случая (за последние сутки умерли 10 человек);

– 35 854 человек выздоровели (за сутки – 1 168 человек).

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
76 – Изюмского,
55 – Балаклейского,
46 – Первомайского,
40 – Великобурлукского,
40 – Краснокутского,
38 – Купянского,
31 – г. Люботина,
29 – Лозовского,
22 – Сахновщинского,
17 – Нововодолажского,
13 – Близнюковского,
13 – Змиевского,
11 – Чугуевского,
9 – Двуречанского,
7 – Боровского,
4 – Харьковского, 2 – Волчанского,
2 – Шевченковского,
1 – Богодуховского,
1 – Валковского,
1 – Красноградского.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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