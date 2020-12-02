Коронавирус: статистика на 2 декабря и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 647 случаев COVID-19.
436 заболевших – жители Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 декабря составляет 56337 человек.
Из них:
– 768 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);
– 34686 человек выздоровели (за сутки – 1 146 человек).
Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
34 человека заболели в Харьковском,
22 - Богодуховском,
20 - Змиевском,
18 - Волчанском,
16 - Барвенковском,
14 - Шевченковском,
13 - Золочевском,
13 - Кегичевском,
10 - Красноградском,
9 - Боровском,
8 - Чугуевском,
8 - Зачепиловском,
7 - Дергачевском,
6 - Валковском,
3 - Балаклейском,
2 - Сахновщинском,
2 - городе Люботине,
1 - Великобурлукском,
1 - Двуречанском,
1 - Коломакском,
1 - Краснокутском,
1 - Купянском,
1 - Печенежском районах.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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