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02.12.2020  09:27   

Коронавирус: статистика на 2 декабря и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 647 случаев COVID-19.


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436 заболевших – жители Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 декабря составляет 56337 человек.

Из них:

– 768 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);

– 34686 человек выздоровели (за сутки – 1 146 человек).

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:

34 человека заболели в Харьковском,
22 - Богодуховском,
20 - Змиевском,
18 - Волчанском,
16 - Барвенковском,
14 - Шевченковском,
13 - Золочевском,
13 - Кегичевском,
10 - Красноградском,
9 - Боровском,
8 - Чугуевском,
8 - Зачепиловском,
7 - Дергачевском,
6 - Валковском,
3 - Балаклейском,
2 - Сахновщинском,
2 - городе Люботине,
1 - Великобурлукском,
1 - Двуречанском,
1 - Коломакском,
1 - Краснокутском,
1 - Купянском,
1 - Печенежском районах.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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