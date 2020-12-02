02.12.2020 09:27

Коронавирус: статистика на 2 декабря и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки в области зафиксировали 647 случаев COVID-19.



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436 заболевших – жители Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 декабря составляет 56337 человек.



Из них:



– 768 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);



– 34686 человек выздоровели (за сутки – 1 146 человек).



Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:



34 человека заболели в Харьковском,

22 - Богодуховском,

20 - Змиевском,

18 - Волчанском,

16 - Барвенковском,

14 - Шевченковском,

13 - Золочевском,

13 - Кегичевском,

10 - Красноградском,

9 - Боровском,

8 - Чугуевском,

8 - Зачепиловском,

7 - Дергачевском,

6 - Валковском,

3 - Балаклейском,

2 - Сахновщинском,

2 - городе Люботине,

1 - Великобурлукском,

1 - Двуречанском,

1 - Коломакском,

1 - Краснокутском,

1 - Купянском,

1 - Печенежском районах.