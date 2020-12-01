Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 декабря (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли семь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 360 новых случаев заражения коронавирусом.
264 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 декабря составляет 55690 человек (в Харькове – 39187 человек).
Из них:
– 757 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);
– 21393 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 872 человека);
– 33540 человек выздоровели (за сутки – 1225 человек).
То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, сосредоточтечь на решении одной, зато самой важной задачи.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
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