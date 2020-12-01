01.12.2020 10:25

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 1 декабря (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли семь человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 360 новых случаев заражения коронавирусом.



264 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 декабря составляет 55690 человек (в Харькове – 39187 человек).



Из них:



– 757 летальных случаев (за последние сутки умерли 7 человек);



– 21393 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 872 человека);



– 33540 человек выздоровели (за сутки – 1225 человек).