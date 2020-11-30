30.11.2020 16:52

Ковидофобия. Что это такое и как общаться с переболевшими (РЕДПОСТ)

Из-за страха заболеть люди могут и избегают больных коронавирусом. Однако, это крайне неверно, говорят инфекционисты, потому как отрицательный тест - это, так сказать, билет в привычную жизнь. В чем же тогда причина и в чем суть таких страхов?



Ковидофобия. Что это такое и как общаться с переболевшими (РЕДПОСТ)



Вячеслав Михайлюк переболел коронавирусом, говорит, около месяца он совсем не выходил и улицу и, конечно же, не с кем не встречался. Однако, когда он получил отрицательный результат теста и врачи разрешили ему возвращаться к привычной жизни, Вячеславу пришлось еще объяснять близким, что он никого не заразит.

"Я помню такой момент, то есть друзья, знакомые, когда я им говорил, что у меня отрицательный тест, можно увидеться, пообщаться, потому что более 25 дней ты не общаешься с людьми, ты самоизолирован, все-таки хочется живого общения с родственниками и друзьями. Но они начали задать вопросы: «А точно ли не болеешь, а можно ли нам видеться, а это не опасно для нас?".

И такие вопросы и отстранения от него, вспоминает Вячеслав, продолжались даже не один день.

"Это было в Вежливое форме, но это было что-то новое, когда люди готовы общаться, но на расстоянии или по телефону. Это длилось недели три, а потом мой круг общения уже привык."

Такие ситуации, когда выздоровевших избегают, случаются из-за того, что у людей все еще практически отсутствует культура, как нужно общаться с переболевшими коронавирусом, считает Инна Андрусович врач-инфекционист.

"Человек, когда заболел, то заразен ровно столько, сколько у него держится ПЦР. В среднем это тоже в районе 14 дней, иногда бывает до 21 дня в зависимости от того, как интенсивно и тяжело у него протекает болезнь. Очень много есть, скажем так, неправильных толкований, когда человек говорит, мол я переболел и имею антитела. Антитела - не наличие вируса, антитела - это наличие собственных антител в организме, Которые защищают его от вируса. Когда у человека есть антитела, а его сторонятся только потому, что он переболел коронавирусом, это абсолютно неправильно."

Пандемия в этом веке началась впервые, поэтому беспокоиться за собственное здоровье - вполне нормально, считает психолог Татьяна Балан. Тем более, когда не с каждой утюга людей призывают соблюдать социальной дистанции. Однако есть случаи, когда страх заболеть, начинает доедать изнутри.

"Это называется ковидофобия. Дело в том, что есть люди, которые переживают, что они могут чем-то заболеть. Это называется ипохондрия. Когда люди ищут в себе заболевания и на самом деле, так как сейчас пандемия, эти люди, конечно же, нашли много причин сильно про это переживать. Если они видят на своем территории людей, конечно же, их тревоги и страхи увеличиваются."

А еще такими страхами и ковидофобии могут быть подвержены люди почтенного возраста, считает психолог. Ведь именно на них всегда акцентируют внимание из-за того, что они находятся в группе риска. Поэтому, заключает Татьяна Балан, переживать о самочувствии - нормально, но совсем впадать в крайности не стоит. Ведь из-за постоянных страхов и волнения иммунитет начинает снижаться, а значит вероятность подхватить ковид может увеличиваться. Получается, совсем избегать всех социальных контактов не стоит. А тем более с теми, кто уже получил отрицательный тест.