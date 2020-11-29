Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 29 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли два человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 699 новых случаев заражения коронавирусом.
378 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 ноября составляет 55210 человек (в Харькове – 38808 человек).
Из них:
– 746 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);
– 23436 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 427 человек);
– 31028 человек выздоровели (за сутки – 1124 человек).
День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринок.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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