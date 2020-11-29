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29.11.2020  10:35   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 29 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли два человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 699 новых случаев заражения коронавирусом.

378 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 ноября составляет 55210 человек (в Харькове – 38808 человек).

Из них:

– 746 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);

– 23436 человек находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 427 человек);

– 31028 человек выздоровели (за сутки – 1124 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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