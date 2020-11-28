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28.11.2020  13:19   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 28 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли четыре человека.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 490 новых случаев заражения коронавирусом.

232 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 ноября составляет 54511 человек (в Харькове – 38430 человек).

Из них:

– 744 летальных случая (за последние сутки умерли 4 человека);

– 23863 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось  на 1127 человек);

– 29904 человек выздоровели (за сутки – 1613 человек).

Источник:   Областной Лабцентр
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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