Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 28 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 умерли четыре человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 490 новых случаев заражения коронавирусом.
232 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 ноября составляет 54511 человек (в Харькове – 38430 человек).
Из них:
– 744 летальных случая (за последние сутки умерли 4 человека);
– 23863 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки уменьшилось на 1127 человек);
– 29904 человек выздоровели (за сутки – 1613 человек).
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения.
Выходные будут сырыми и теплыми. Субботний дождь в воскресенье перейдет в мокрый снег.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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