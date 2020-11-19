Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи на 19 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 552 человек.
304 человека из заболевших - жители города Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
33 – Дергачевского района,
24 - Купянского,
21 - Изюмского,
20 - Балаклейского,
19 - города Люботин,
18 - Великобурлукского,
15 - Краснокутского,
14 - Первомайского,
10 - Харьковского,
10 - Барвенковского,
10 - Нововодолажского,
10 - Красноградского,
9 - Двуречанского,
7 - Чугуевского,
6 - Близнюковского,
6 - Валковского,
6 - Волчанского,
4 - Золочевского,
3 - Кегичевского,
1 - Лозовского,
1 - Зачепиловского,
1 - Печенежского районов.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 ноября составляет 49613 человек.
Из них:
– 676 летальных случая (за последние сутки умерли 8 человек);
– 16843 человек выздоровели (за сутки – 1011 человек).
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