19.11.2020 09:52

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи на 19 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 552 человек.



//Facebook

304 человека из заболевших - жители города Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.



Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:

33 – Дергачевского района,

24 - Купянского,

21 - Изюмского,

20 - Балаклейского,

19 - города Люботин,

18 - Великобурлукского,

15 - Краснокутского,

14 - Первомайского,

10 - Харьковского,

10 - Барвенковского,

10 - Нововодолажского,

10 - Красноградского,

9 - Двуречанского,

7 - Чугуевского,

6 - Близнюковского,

6 - Валковского,

6 - Волчанского,

4 - Золочевского,

3 - Кегичевского,

1 - Лозовского,

1 - Зачепиловского,

1 - Печенежского районов.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 ноября составляет 49613 человек.



Из них:



– 676 летальных случая (за последние сутки умерли 8 человек);



– 16843 человек выздоровели (за сутки – 1011 человек).