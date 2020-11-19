Главная Новости Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи на 19 ноября (ХОГА)
19.11.2020  09:52   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи на 19 ноября (ХОГА)

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 552 человек.


//Facebook

304 человека из заболевших - жители города Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Диагноз COVID-19 также подтвердили у жителей районов области:
33 – Дергачевского района,
24 - Купянского,
21 - Изюмского,
20 - Балаклейского,
19 - города Люботин,
18 - Великобурлукского,
15 - Краснокутского,
14 - Первомайского,
10 - Харьковского,
10 - Барвенковского,
10 - Нововодолажского,
10 - Красноградского,
9 - Двуречанского,
7 - Чугуевского,
6 - Близнюковского,
6 - Валковского,
6 - Волчанского,
4 - Золочевского,
3 - Кегичевского,
1 - Лозовского,
1 - Зачепиловского,
1 - Печенежского районов.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 ноября составляет 49613 человек.

Из них:

– 676 летальных случая (за последние сутки умерли 8 человек);

– 16843 человек выздоровели (за сутки – 1011 человек).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.11 Медицина В Харькове – 304 новых случая заболевания коронавирусом (Горсовет) 19.11 Образование ВИДЕО: Как школьные столовые Харькова работают в условиях карантина (Харьковские известия) 19.11 Власть Без QR-коду неможливо буде зайти до кафе та ТРЦ (Харьковские известия)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 