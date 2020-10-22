Очередное повторение антирекорда - Харьковщина осталась печальным лидером по количеству болеющих на коронавирус (СНБО)

За сутки умерло 10 жителей региона, при 25 000 активно болеющих.
По сведениям СНБО, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 627 случаев заражения коронавируса (+ 2,07%), общее количество случаев достигло 30899.
В течение суток от коронавируса умерли 10 человек (всего жертв - 472). При этом, по данным СНБО, выздоровели 127 человек (всего - 5989).
Как следует из приведеннх диаграмм - спмертность в Харькове и области от коронавируса с начала осени - утроилась.
Количество "активно больных" увеличилась на 490 человек - до 24 438 пациентов.
Сегодня звезды щедро наполняют вас энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения!
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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