20.10.2020 11:25

Две ведомственные больницы в Харькове срочно выписывают пациентов из стационаров и готовятся для приема COVID-больных (suspilne)

Два харьковские медучреждения, которые подчиняются Укрзализныци, освобождают для приема больных коронавирусной инфекцией.



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Об этом 20 октября сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Вчера НСЗУ сообщила, что они заключат договор до конца этой недели и начнут принимать COVID-больных. Уже сейчас произошло выселение больных, нековидних, которые находились в стационаре там, в железнодорожных больницах", - сказал Кучер.

В офтальмологическом отделении областной клинической больницы, которое готовят для пациентов с COVID , идет ремонт.