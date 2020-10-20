Главная Новости Медицина Две ведомственные больницы в Харькове срочно выписывают пациентов из стационаров и готовятся для приема COVID-больных (suspilne)
20.10.2020  11:25   

Две ведомственные больницы в Харькове срочно выписывают пациентов из стационаров и готовятся для приема COVID-больных (suspilne)

Два харьковские медучреждения, которые подчиняются Укрзализныци, освобождают для приема больных коронавирусной инфекцией.


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Об этом 20 октября сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Вчера НСЗУ сообщила, что они заключат договор до конца этой недели и начнут принимать COVID-больных. Уже сейчас произошло выселение больных, нековидних, которые находились в стационаре там, в железнодорожных больницах", - сказал Кучер.

В офтальмологическом отделении областной клинической больницы, которое готовят для пациентов с COVID , идет ремонт.

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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