Две ведомственные больницы в Харькове срочно выписывают пациентов из стационаров и готовятся для приема COVID-больных (suspilne)

Два харьковские медучреждения, которые подчиняются Укрзализныци, освобождают для приема больных коронавирусной инфекцией.
Об этом 20 октября сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
"Вчера НСЗУ сообщила, что они заключат договор до конца этой недели и начнут принимать COVID-больных. Уже сейчас произошло выселение больных, нековидних, которые находились в стационаре там, в железнодорожных больницах", - сказал Кучер.
В офтальмологическом отделении областной клинической больницы, которое готовят для пациентов с COVID , идет ремонт.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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