В Харьковской области коронавирусом за сутки заболели 472 человека и около 28 000 болеют (СНБО)

В целом по Украине был установлен новый антирекорд - 6410 заразившихся за сутки., но наш регион стал третьим в стране по числу новых случаев COVID-19 после Киева и Одесской области, показав определенный спад.
16 октября в Харьковской области заболели коронавирусом 472 жителя. Выздоровели за минувшие сутки 58 человек, а в пяти случаях COVID-19 привел к летальному исходу.
Всего в нашем регионе диагноз был подтвежден почти у 28 тысяч граждан. По этому показателю Харьковская область занимает вторую строчку в стране (выше только Киев).
Из этого количества выздоровели 5593 пациента, а скончались - 439 человек.Кроме того, за последние сутки 472 жителя оказались под подозрением и ждут результатов тестирования.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
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