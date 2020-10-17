Главная Новости Медицина В Харьковской области коронавирусом за сутки заболели 472 человека и около 28 000 болеют (СНБО)
17.10.2020  11:30   

В Харьковской области коронавирусом за сутки заболели 472 человека и около 28 000 болеют (СНБО)

В целом по Украине был установлен новый антирекорд - 6410 заразившихся за сутки., но наш регион стал третьим в стране по числу новых случаев COVID-19 после Киева и Одесской области, показав определенный спад.


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16 октября в Харьковской области заболели коронавирусом 472 жителя. Выздоровели за минувшие сутки 58 человек, а в пяти случаях COVID-19 привел к летальному исходу.

Всего в нашем регионе диагноз был подтвежден почти у 28 тысяч граждан. По этому показателю Харьковская область занимает вторую строчку в стране (выше только Киев).

Из этого количества выздоровели 5593 пациента, а скончались - 439 человек.Кроме того, за последние сутки 472 жителя оказались под подозрением и ждут результатов тестирования.

 

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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