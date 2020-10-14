14.10.2020 09:35

Харьковщина лидирует по количеству новых больных COVID-19 - СНБО

Коронавирус в Харьковской области: 26 262 заболевших, за сутки – 637 новых



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По сведениям СНБО, в Харьковской области за последние сутки лабораторно подтвердили 637 новых случаев инфицирования коронавируса (+ 2,48%), общее количество заболевших достигло 26262 человек.

В области за сутки от коронавируса умерли восемь человек (всего - 427), выздоровели 57 пациентов (всего - 5279 человек).

Количество активно больных за сутки выросло на 572 человека - до 20556 пациентов.

Отметим, что это самое большое количество новых больных среди регионов Украины, которые были зарегистрированы 13 октября.