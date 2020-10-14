Харьковщина лидирует по количеству новых больных COVID-19 - СНБО

Коронавирус в Харьковской области: 26 262 заболевших, за сутки – 637 новых
По сведениям СНБО, в Харьковской области за последние сутки лабораторно подтвердили 637 новых случаев инфицирования коронавируса (+ 2,48%), общее количество заболевших достигло 26262 человек.
В области за сутки от коронавируса умерли восемь человек (всего - 427), выздоровели 57 пациентов (всего - 5279 человек).
Количество активно больных за сутки выросло на 572 человека - до 20556 пациентов.
Отметим, что это самое большое количество новых больных среди регионов Украины, которые были зарегистрированы 13 октября.
Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении, кто главней.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
влажность:
давление:
ветер: