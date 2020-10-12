Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

12.10.2020 11:39

За сутки на Харьковщине коронавирус подтвержден у 741 человека.

499 из них - жители Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Кроме того, заболели 46 человек в Харьковском, 39 - Дергачевском, 31 – Змиевском районах, 23 - в г.Люботине, по 18 человек – в Богодуховском и Чугуевском, 14 – Близнюковском, 12 - Изюмском, 8 – Краснокутском, 9 – Балаклейском, по 4 - Боровском, Валковском, Нововодолажском, 3 – Барвенковском, по 2 – Двуречанском, Золочевском, Купянском, по 1 - Красноградском, Лозовском, Первомайском районах.

Общее количество заболевших на 12 октября составляет 25186 человек (в Харькове – 19289 человек).



Из них:



– 421 летальный случай (за последние сутки умерших нет);



– 19423 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 741 человек);



– 5403 человека выздоровели (за сутки – 61 человек).