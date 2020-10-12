Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине коронавирус подтвержден у 741 человека.
Кроме того, заболели 46 человек в Харьковском, 39 - Дергачевском, 31 – Змиевском районах, 23 - в г.Люботине, по 18 человек – в Богодуховском и Чугуевском, 14 – Близнюковском, 12 - Изюмском, 8 – Краснокутском, 9 – Балаклейском, по 4 - Боровском, Валковском, Нововодолажском, 3 – Барвенковском, по 2 – Двуречанском, Золочевском, Купянском, по 1 - Красноградском, Лозовском, Первомайском районах.
Общее количество заболевших на 12 октября составляет 25186 человек (в Харькове – 19289 человек).
Из них:
– 421 летальный случай (за последние сутки умерших нет);
– 19423 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 741 человек);
– 5403 человека выздоровели (за сутки – 61 человек).
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
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