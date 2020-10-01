Что происходит с ценами на доступные лекарства в Харькове (Госпродпотребслужба)

Обнародованы результаты мониторинга применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».
Специалисты Госпродпотребслужбы в Харьковской области продолжают мониторинг применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».
В частности, анализируются размеры предельных оптово-отпускных, закупочных и фактических розничных цен, а также размеры применяемых оптово-отпускных и торговых (розничных) надбавок на лекарственные средства, которые вошли в программу реимбурсации.
Так, в августе 2020 года отделом контроля было проанализировано более 77900 цен, предоставленных 558 аптечными учреждениями. Нарушений государственной дисциплины цен не установлено.
Если на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
влажность:
давление:
ветер: