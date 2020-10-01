01.10.2020 08:05

Что происходит с ценами на доступные лекарства в Харькове (Госпродпотребслужба)

Обнародованы результаты мониторинга применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».



//kh-consumer.gov.ua

Специалисты Госпродпотребслужбы в Харьковской области продолжают мониторинг применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».

В частности, анализируются размеры предельных оптово-отпускных, закупочных и фактических розничных цен, а также размеры применяемых оптово-отпускных и торговых (розничных) надбавок на лекарственные средства, которые вошли в программу реимбурсации.



Так, в августе 2020 года отделом контроля было проанализировано более 77900 цен, предоставленных 558 аптечными учреждениями. Нарушений государственной дисциплины цен не установлено.