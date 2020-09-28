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28.09.2020  10:58   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 340 человек.


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280 заболевших - жители города Харькова, 60 – области.

По информации ХОГА, 11 человек заболели в Богодуховском, 10 - Балаклейском, 9 - Харьковском, 8 - Изюмском, 6 - Волчанском и Купянском, 4 - Дергачевском, по 2 - Близнюковском и Краснокутском, по 1 - Змиевском и Нововодолажском районах.

Всего по области зарегистрировано 17707 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4549 больных выздоровели, 339 умерли.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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