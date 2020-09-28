Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 340 человек.
По информации ХОГА, 11 человек заболели в Богодуховском, 10 - Балаклейском, 9 - Харьковском, 8 - Изюмском, 6 - Волчанском и Купянском, 4 - Дергачевском, по 2 - Близнюковском и Краснокутском, по 1 - Змиевском и Нововодолажском районах.
Всего по области зарегистрировано 17707 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4549 больных выздоровели, 339 умерли.
Отличное время, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.
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