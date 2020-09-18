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18.09.2020  10:51   

Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 364 человек.


// ГСЧС

272 из них - жители города Харькова, 92 больных выявили в области.

Как сообщили в ХОГА, 15 человек заболели в Зачепиловском, 14 - Богодуховском, 9 - Чугуевском и Нововодолажском, 7 - Дергачевском, по 8 - в Харьковском и Балаклейском, по 6 - Великобурлукском, Первомайском, по 2 - Близнюковском, Изюмском, городе Люботине, по 1 - Валковском, Красноградском, Краснокутском и Змиевском районах.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, статистика, больница, заболели
 
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