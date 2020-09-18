Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА)

За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 364 человек.
272 из них - жители города Харькова, 92 больных выявили в области.
Как сообщили в ХОГА, 15 человек заболели в Зачепиловском, 14 - Богодуховском, 9 - Чугуевском и Нововодолажском, 7 - Дергачевском, по 8 - в Харьковском и Балаклейском, по 6 - Великобурлукском, Первомайском, по 2 - Близнюковском, Изюмском, городе Люботине, по 1 - Валковском, Красноградском, Краснокутском и Змиевском районах.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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