Харьковский городской голова Геннадий Кернес в ночь на 17 сентября был спецсамолетом доставлен в Германию для дальнейшего лечения.
Полет мэр перенес в специальной ковидной капсуле, это требования медпротокола в условиях пандемии, сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
По словам Сидоренко, Геннадий Кернес не хотел покидать Украину и планировал проходить курс лечения в Харькове, однако родные настояли на транспортировке в заграничную клинику. Дело в том, что на фоне коронавируса обострились старые травмы, которые мэр получил в 2014-м во время покушения.
Геннадий Кернес перенес полет нормально, был в сознании, к аппарату искусственной вентиляции легких его не подключали, использовали аппарат высокопотоковой подачи кислорода.
Говоря о состоянии мэра, Сидоренко отметил, что его состояние - стабильно тяжелое, но угрозы жизни нет. Он находится в сознании и может разговаривать.
Распространяемую в Сети информацию о том, что Кернес перенес инсульт, а также о коме или отеке мозга Сидоренко резко опроверг и назвал подобные сведения "фейками, запускаемыми перед выборами".
О дальнейшем лечении будет известно после обследования.
Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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