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17.09.2020  12:41   

ВИДЕО: в горсовете рассказали о состоянии здоровья Геннадия Кернеса (РЕДПОСТ)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес в ночь на 17 сентября был спецсамолетом доставлен в Германию для дальнейшего лечения.


// city.kharkov.ua

Полет мэр перенес в специальной ковидной капсуле, это требования медпротокола в условиях пандемии, сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

По словам Сидоренко, Геннадий Кернес не хотел покидать Украину и планировал проходить курс лечения в Харькове, однако родные настояли на транспортировке в заграничную клинику. Дело в том, что на фоне коронавируса обострились старые травмы, которые мэр получил в 2014-м во время покушения.

Геннадий Кернес перенес полет нормально, был в сознании, к аппарату искусственной вентиляции легких его не подключали, использовали аппарат высокопотоковой подачи кислорода.

Говоря о состоянии мэра, Сидоренко отметил, что его состояние - стабильно тяжелое, но угрозы жизни нет. Он находится в сознании и может разговаривать.

Распространяемую в Сети информацию о том, что Кернес перенес инсульт, а также о коме или отеке мозга Сидоренко резко опроверг и назвал подобные сведения "фейками, запускаемыми перед выборами".

О дальнейшем лечении будет известно после обследования.

Тэги:  кернес, коронавирус, харьков
 
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