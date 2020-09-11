11.09.2020 11:02

Грибников и туристов просят не таскать домой лекарства от бешенства для диких животных

С 11 сентября на территории Харьковской области началась кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.



// greenpost

Распределение приманок с вакциной будет проводиться путем разбрасывания с самолетов над лесными и полевыми угодьями Богодуховского, Валковского, Зачепиловского, Змиевского, Золочевского, Кегичевского, Коломакского, Красноградского, Краснокутского, Нововодолажского, Первомайского, Сахновщинского районов, частично на территории Балаклейского, Дергачевского, Лозовского и Харьковского районов.

Всего планируется разложить 290230 доз приманок на площади 11609,2 км. кв. угодий.

Приманка имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.





Просьба к жителям области: при обнаружении приманок - не брать их руками и не переносить из мест разложения.