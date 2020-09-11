Грибников и туристов просят не таскать домой лекарства от бешенства для диких животных

С 11 сентября на территории Харьковской области началась кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.
Распределение приманок с вакциной будет проводиться путем разбрасывания с самолетов над лесными и полевыми угодьями Богодуховского, Валковского, Зачепиловского, Змиевского, Золочевского, Кегичевского, Коломакского, Красноградского, Краснокутского, Нововодолажского, Первомайского, Сахновщинского районов, частично на территории Балаклейского, Дергачевского, Лозовского и Харьковского районов.
Всего планируется разложить 290230 доз приманок на площади 11609,2 км. кв. угодий.
Приманка имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.
Просьба к жителям области: при обнаружении приманок - не брать их руками и не переносить из мест разложения.
И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Постарайтесь не терять головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках.
Пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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